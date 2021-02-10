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سيارات

تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العديد من شركات صناعة السيارات الناشئة، بدخول عالم السيارات الكهربائية ، والمنافسة من خلال طرح طرازات فريدة ومميزة للمنافسين ورخيصة في نفس الوقت.


وبالفعل قامت شركة نيكروب الليتوانية بالإعلان عن سيارتها الكهربائية الجديدة FreZe والمبنية على قاعدة عجلات السيارة الصينية الكهربائية وولنج ميني أي في.

وأوضحت شركة نيكروب بان السيارة الكهربائية الجديدة سيتم تجميعها  بقطع مفككة من الصين مضاف لها القطع الليتوانية محلية الصنع ، و سيبدأ سعر السيارة من ٩ الاف يورو .

ستعمل السيارة بقوة خاصة كهرومغناطيسية تولد قوة ٢٩ كيلوواط و عزم دوران ١١٠ نيوتن متر حيث تساعد بطارية الايون ليثيوم الخاصة بزيادة ١٦ كيلوواط أخرى تساهم في زبادة مدى السير إلى ٢٠٠ كلم .

وعدلت نيكروب الليتوانية السيارة الجديدة وأضافت لها خاصية التذهيب خارجيا و داخليا في المقصورة مع توقيع الدكتور علاء دين الخاص وهو توقيع الشخصية الشهيرة في فيلم ديكتاتور والذي استخدمت فيه سيارات شركة دارت الليتوانية الشهيرة .

حيث ستتميز النسخة بارتفاع خاص عن النسخة الصينية بسبب العجلات الخاصة حيث يصل ارتفاعها الى ١٦٧ سم ووزنها ٦٦٥ كلج و عرضها ١٤٩ سم و طولها ٢٩١ سم وقاعدة العجلات ١٩٤ سم ، و تستغرق البطارية لعملية الشحن الكاملة ٥ ساعات ممكن ان تختصر الى ساعتين في حال استخدام الشحن السريع .

تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا
تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا
تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا
تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا
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