نجم الأهلي السابق مدافعا عن موسيماني: أدار مباراة البايرن بشكل رائع





وأضاف كمونة في تصريحات ادإذاعية عبر أثير "أون تايم سبورت إف إم" أن أي فريق آخر بخلاف الأهلي كان سيتعرض للهزيمة بـ 6 أهداف ولكن الأهلي قدم أداء جيدا وصمد أمام أكبر الفرق العالمية.



وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أدار المباراة بشكل رائع.



وأضاف أن بايرن ميونخ فريق متكامل ويمتلك لاعبين أصحاب سرعات وخبرات كبيرة مشددا على أن البايرن كان متفوقا بدنيا وفنيا.



وأكمل أن خبرة الأهلي في البطولات العالمية كانت السر وراء صمود الفريق أمام البايرن.

أكد سمير كمونة نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن المارد الأحمر قدم أداء جيدا أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشددا على أن لاعبي الفريق أدوا المطلوب منهم وأكثر.