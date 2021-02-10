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رياضة

22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:13 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من "محمود حمدي ومحمد كوكو  وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف". 

فيما يغيب كل من هشام محمد ومحمد دسوقي وعاصم سعيد وطه جمعة ومحمد عادل "أمو" وإبراهيم أبواليزيد بسبب الإصابة. 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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