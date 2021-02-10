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سيارات

بـ 5 مقاعد.. منافس صيني جديد لشيفروليه كابتيفا .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:02 م
سيارة صينية
سيارة صينية
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أماني نوار
كشفت جنرال موتورز الأمريكية عن نيتها توسيع سوق مبيعات سيارات Baonjun 530، الجديدة ، التي تم تطويرها بالتعاون مع SAIC الصينية، وبذلك هي أهم منافس لسيارات كابتيفا من شيفروليه الشهيرة . 


وتتمتع هذه السيارة بهيكل طول 4 أمتار، 70سم ، ومتطابق من حيث التصميم الخارجي، وبالنسبة لقمرة السيارات حصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة ، وهي مخصصة لـ 5 ركاب .


كما تزينت السيارة بعناصر من الكروم ، والجلد ، والبلاستيك المدعم بألياف الكربون ، وتم تجهيز واجهة القيادة المتطورة ، وفيها شاشة لمسية عمودية بمقاس 10.4 بوصة ، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة الصوت ، والمولتيميديا بالإضافة إلى العديد من الخصائص الهامة للسيارة.

 
وجهزت السيارة أيضا بأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات ، وحرارة المقاعدة ، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة ، بالإضافة إلى حساسات الضوء ، والمطر مع كاميرات وحساسات مسافات امامية ، وخلفية ، مع عدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف الطرق. 


كما تعمل السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر ، عزم 145 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 سرعات مع نظام دفع امامي.
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