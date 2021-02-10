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"حياة كريمة" توضح طرق إدارة مبادرة تطوير قرى الريف المصري

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال ولاء جاد كريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن مبادرة تطوير قرى ريف مصر يتم إدارتها من قبل مجلس الوزراء، معقبا: هناك لجنة رئيسية ترأسها مساعد أول رئيس الوزراء وتضم هذه اللجنة كل الوزارات المعنية، بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل نوعية تضم كافة الجهات المعنية.


واسترسل "جاد الكريم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: المجموعة الأولى مختصة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والمجموعة الثانية تختص بالجانب الاقتصادي لتلك المحافظات، مشددا على أن الرئيس السيسي وجه بوجود تطور مستدام لأهالي القرى والريف.


وأكمل: المجموعة الثالثة تختص بالرعاية الاجتماعية والسكن الكريم، وتضم منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات، أما المجموعة الرابعة فيه تختص بالمؤشرات والقيم والتقييم والقياس، من أجل مراجعة الوضع الراهن بالقرى ومدى تأثير التطوير بالقرى.


وشدد على أن اختيار القرى جاء وفقا للبيانات المعتمدة من جهات الإحصاء، إضافة إلى التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية تم اختيار تلك المحافظات، معقبا: التمويل والأموال متوفرة بالكامل.
 
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