الحكومة الأمريكية تسجل عجزا بمقدار 163 مليار دولار في يناير

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجل عجزا قدره 163 مليار دولار في يناير، مقارنة مع عجز قدره 32.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.





فيما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الكونجرس الأمريكي، ينبغي له أن يمرر خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا.





وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "دعوني أكون واضحًا، لا يجب أن يخسر أي شخص منزله في منتصف هذا الوباء".





وأضاف: "الكونجرس بحاجة إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء ونزع الملكية".





ويسعى بايدن إلى إقرار خطة تقضي بإنفاق 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب الوباء في موجة تسريحات للموظفين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن الخطة تسعى لتمديد التأمين ضد البطالة، ما يضمن للأمريكيين إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الدعم تزامنًا مع أزمة كورونا.