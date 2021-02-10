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آثار الإسكندرية: قانون حماية الآثار يحمي المباني الأثرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:46 م
آثار الإسكندرية
آثار الإسكندرية
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ندى رأفت
قال محمد متولي ، مدير عام آثار الإسكندرية ، إن هناك مبنى يُعد من المباني الأثرية ، حيث تم تسجيله في تعداد أثار منطقة الإسكندرية ، مضيفًا إلى إنه أثر إسلامي ومسجل بالفعل في وزارة الصحة والأنصار ، وفقًا لقرار رقم 538 لعام 1996 .

وتابع " محمد متولي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أن قانون حماية الأثار يعمل على حماية أي مبنى أثري ، مشيرًا إلى أن هذا المبنى مُحصن ، حتى لا يتم الاعتداء  والتعدي عليه ، بالإضافة إلى أن يتم المرور عليه بشكل يومي .

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية ، أن هذا المبنى تم استعادته من قِبل مالكه ، على الرغم من أن لا بد من أخذ الموافقة الكتابية من المجلس الأعلى للآثار أولًا ، معقبًا : " وزارة الصحة والآثار ليس لها علاقة بهذا الأمر ، وما قامت به هو تحصين هذا المبنى من خلال حرم أمني " .

وعقب" متولي " حول الشائعات التي تدار بأن مالكي هذا المبنى سيقوموا بهدمه ، قائلًا : " هذه المعلومات غير حقيقية ، وأن المبنى تم تسجيل كمبنى أثري فبالتالي لا يستطيع أحد أن يمسه أو يقوم بتغيير أي شيء فيه بدون الموافقة الكتابية حيث إنه محصن بموجب القانون " . 

وأكمل ، أن دورنا في هذه المشكلة هو حماية المبنى ، وتكثيف المرور على هذا المبنى ، وفرض الحرم الأمني ، وبالتالي المبنى تم تأمينه تمامًا .
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