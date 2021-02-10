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أخبار العالم

تركيا تستهدف المدنيين في سوريا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:06 م
القوات التركية في
القوات التركية في سوريا
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محمود نوفل
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام  القوات التركية بقصف طريق حلب-الحسكة الدولي "m4" ، في ريف عين عيسى شمالي الرقة. 

وبحسب المرصد السوري استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة سيارات مدنية كانت تسير على الطريق الدولي بالقرب من استراحة صقر، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات.   

وأشار المرصد الي حالة الهدوء الحذر التي شهدتها محاور عين عيسى تخللته سقوط بضع قذائف على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 6 فبراير الجاري ، إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث سقطت الطائرة بعد استهدافها من قبل قسد.

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