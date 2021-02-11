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فن

في ذكرى رحيل ويتني هيوستن.. قصة وفاتها بسبب المخدرات

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:01 ص
ويتني هيوستن
ويتني هيوستن
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سعيد فراج
يحل اليوم الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل المغنية والممثلة الامريكية ويتني هيوستن، التي ولدت في 9 أغسطس عام 1963، ورحلت عن عالمنا فجأة في مثل هذا اليوم، عام 2012، عن عمر يناهز 48 عامًا. 

وتوفيت هيوستن عشية حفل جوائز جرامي وقبل ساعات فقط من الموعد المقرر لحضورها حفل سنوي يسبق جرامي نظمه المنتج الغنائي كليف ديفيز.

وقالت الفنانة سيلين ديون إن أسباب وفاة ويتنى هيوستن لا تحتاج إلى تقرير الطب الشرعى لأن الأمر واضح تماما، مؤكدة ان لديها يقينا بأن المخدرات هى سبب النهاية الماساوية لملهمتها الفنية ويتنى.

ووفقا لتصريحات ديون عبر الهاتف لبرنامج "صباح الخير يا أمريكا"، اشارت الى ان المخدرات بلا شك هى سبب الوفاة وهى سبب انهيار حياة ويتنى وضياع امومتها وانهيار اسرتها، وقالت ان العقاقير المخدرة قد اثرت كثيرا على حياة الفنانين والمشاهير مثل ألفيس بريسلي ومارلين مونرو ومايكل جاكسون وايمي واينهاوس، وانتقدت ديون بشدة المطربة الراحلة وقالت انها كانت لديها اشياء كثيرة جميلة مثل الاسرة والامومة والنجاح الفنى، فلماذا اتجهت الى الادمان وتدمير كل هذه الاشياء الجميلة؟

واضافت ديون ان قصة ويتنى تبدو وكانها ناقوس خطر لكل من يسير فى نفس الطريق، ليأخذ منها العبرة وليحاول العودة من هذا الطريق، وقالت انها منذ عرفت بخبر وفاة ويتنى وهى تشعر بالخوف من كل شيء، تخاف من عدم النجاح فى اعمالها، تخاف على ابنائها الثلاثة، تخاف من المخدرات، وان الخوف يحاصرها ويمنعها من المشاركة فى اى اعمال خاصة التجارية.

وانتقدت ديون الطريقة التى يتعامل بها المشاهير مع العقاقير، مؤكدة انه من غير المعقول ان يتناول الشخص عقارا للنوم وآخر للاستيقاظ وغيره للشهية ومثيله للتهدئة، وان هذا كثير جدا، وتساءلت: "هل الادمان كان اقوى من دفء الاسرة والحب والنجاح ؟ فجميعها امور كانت تمتلكها ويتنى ولكنها ضاعت منها وضاعت هى مع العقاقير.

يذكر ان التقرير المبدئى للطب الشرعى بعد تشريح جثة الفنانة الراحلة ويتنى هيوستن قد اشار الى ان الوفاة لم تنتج عن الغرق، حيث وجدت ويتنى فى مسبح السويت الذى كانت تقيم فيه فى بيفرلى هيلز، حيث انه لا يوجد فى رئتيها كمية كبيرة من الماء، وان سبب الوفاة هو تناول خليط من المواد المخدرة والكحوليات اودت بحياتها، الا ان التقرير النهائى للطب الشرعى سوف يستغرق اسابيع لمعرفة انواع وكميات تلك العقاقير.
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