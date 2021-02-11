أخبار التكنولوجيا.. طريقة سريعة لتغيير رقم هاتفك على واتساب دون فقدان بياناتك.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62 من سامسونج قبل إطلاقه

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن خططها لإطلاق تحديث واجهة MIUI 12.5، لهواتفها الذكية بالأسواق العالمية، التي من المقرر أن تصل للمستخدمين اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.