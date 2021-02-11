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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. طريقة سريعة لتغيير رقم هاتفك على واتساب دون فقدان بياناتك.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62 من سامسونج قبل إطلاقه

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:00 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:


كشف فريق XDA-Developers، مجموعة من الصور المسربة والتي تقدم نظرة أولية على تحديث نظام التشغيل القادم من جوجل  Android 12، والذي من المتوقع أن تطلق عملاقة التقنية الأمريكية الإصدار التجريبي الأول منه للمعاينة في شهر مارس المقبل.


رصد متابعون جهاز أسوس Asus الجديد للألعاب، في قاعدة بيانات Geekbench استعدادًا للإطلاق المرتقب للهاتف، الذي يحمل النموذج رقم I005DA، حيث سينطلق للأسواق تحت اسم ROG Phone 5.


يعتبر واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما التي يستخدمها مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، ويتيح تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك لمستخدميه تغيير رقم هاتف حساب واتساب الخاص بهم بسهولة في بضع خطوات بسيطة.


أخضعت قناة يوتيوب الشهيرة JerryRigEverything، هاتف شاومي الرائد الجديد Xiaomi Mi 11، لاختبارات القوة والمتانة بعد أن أجرت عدة إختبارات عليه ومنها إختبار الخدش وحرق الشاشة وإختبار الإنحناء.


يختبر المسؤولين الحكوميين في الهند حاليا، تطبيق تراسل جديد لتأمين المراسلات الحكومية، والذي يأتي كبديل لخدمة المراسلة الشائعة واتسآب Whatsapp.


كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن خططها لإطلاق تحديث واجهة MIUI 12.5، لهواتفها الذكية بالأسواق العالمية، التي من المقرر أن تصل للمستخدمين اعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.
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