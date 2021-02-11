حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت نيابة مركز بنها بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على 7 كيلو مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.









وكان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات بوجود 3 عاطلين يروجون المخدرات على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم وليد رشدى مفتش مباحث فرقة بنها.





وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث المركز إن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت دائرة المركز وكرا لتوزيع المخدرات على عملائهم.





وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين أحدهم هارب من 13 قضية وبحوزتهما 7 كجم من مخدر البانجو تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 229 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 7153 حكما، كما تم ضبط 614 مخالفة مرافق و159 بائعا متجولا و166 إزالة فورية و57 وصلات كهربائية غير قانونية و53 إعلانات مخالفا و17 فرش شاي و134 فرش مؤقت، و10 عدم ارتداء كمامة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.





من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية من ضبط مسجل خطر بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه المطافئ حتى تمكنوا من السيطرة عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.





كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بعد انتقال العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن المتهم يدعى "باسم ع" من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية اسنيت كفر شكر.