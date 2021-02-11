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منوعات

حادث بشع.. أمريكي يقتل ابنتيه ثم يتصل بزوجته وينتحر بالرصاص

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:42 ص
قتل بناته ثم اتصل
قتل بناته ثم اتصل بزوجته وانتحر بالرصاص
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يارا زكريا
شهدت ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة جريمة مروعة ومأساوية هزت المجتمع من غرابتها، حيث أقدم أب على قتل ابنتيه المراهقتين ثم اتصل بزوجته ساخرًا مما فعل ليقوم بعدها بقتل نفسه رميًا بالرصاص.


ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، اتصلت الزوجة المكلومة بالشرطة بعد تهديد زوجها لها في الهاتف أثناء عملها بعد قتل بناته، معلقًا: «ما رأيك في ذلك؟».  


وأوضحت الشرطة أن ديفيد كاسر، 56 عامًا قتل ابنته كلاريسا كاسر، البالغة من العمر 19 عامًا، وشقيقتها جراي كاسر، 14 عامًا، خلال حادث مروع بمدينة ساند سبرينجز بالولاية الأمريكية.


ولم تتمكن الشرطة من الاتصال بكاسر، وبعد تفتيش المنزل عثروا على الجثث الثلاث، لافتةً إلى أن هذه الحادثة تأتى بعد أيام قليلة من اكتشاف زوجين وطفليهما الصغار ميتين في نفس الضاحية في عملية انتحار ثلاثية منفصلة قبل 10 أيام فقط.


وأضاف متحدث باسم شرطة المدينة في بيان رسمي: «يتعامل ضباطنا مع مشهد آخر من أعمال العنف الحمقاء ضد الأبرياء، نحاول جميعًا فهم السبب لهذا الحادث الغريب، وسنكون على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة كلما دعت الحاجة».



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