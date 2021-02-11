البحرين تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها في السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار مفخختين تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.





وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.





وأدانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين من دون طيار مفخختين تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها الدولي.





وأكدت اللجنة برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أن جريمة الحوثيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.





كما عبرت اللجنة عن دعم بلادها الدائم والمتواصل للمملكة العربية السعودية ، معربة عن تأييدها كافة الاجراءات والخطوات التي تراها لضمان امنها واستقرارها لمواجهة كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف ارواح ومصالح كل من يعيش على ارض المملكة الشقيقة ومؤسساتها.





وشددت اللجنة علي ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ القرارات التي تمنع كافة أشكال الإرهاب الحوثية وتمويله ، مثنية علي ما تبذله قوات التحالف الدولي من جهود كبيرة في التصدي للأعمال الارهابية الجبانة.