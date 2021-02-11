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أخبار البلد

بعد إصابة زوجها بـ كورونا.. شاهد نتيجة مسحة شيما صابر

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
أعلنت الإعلامية شيما صابر عن نتيجة المسحة التي أجرتها بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا .

ونشرت شيما صورة من التحليل وعلقت قائلة سلبية الحمد لله محدش يقلق من الناس اللي قابلتهم امبارح.

وكانت قد نشرت شيما صابر صورة مع زوجها اللاعب رامي صبري، تطلب من متابعيها الدعاء له بالشفاء بعد إعلانها إصابته بكورونا.

وكانت قد ـعلنت شيما صابر عن حملها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت شيما صابر في الصور برفقة زوجها رامي صبري وكانت تبدو عليها مظاهر الحمل، وعلقت على الصورة قائلة: "في طريقه الينا ".

كانت المذيعة شيماء صابر  الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، احتفلت بزفافها على اللاعب رامي صبري قائد فريق إنبي في حفل بسيط ضم العائلتين، وذلك اتباعًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بمنع التجمعات من أجل محاربة فيروس كورونا.
بعد إصابة زوجها بـ كورونا.. شاهد نتيجة مسحة شيما صابر
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