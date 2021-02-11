أمين عام هيئة شئون الدعوة والإرشاد بالسودان: مكانة كبيرة لمصر عبر التاريخ وتربطنا مصالح تتجاوز علاقات الجوار بين الدول

استقبل الدكتور عبد المحمود أبو إبراهيم أمين عام هيئة شئون الأنصار للدعوة والإرشاد بالخرطوم ، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ، والدكتور الزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري ، والدكتور إبراهيم التيجاني منسق القافلة الدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة السودان أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف المصرية الدعوية.





وفي كلمته أكد الدكتور عبد المحمود أبو إبراهيم على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والسودان ، فمصر عبر التاريخ لها مكانة كبيرة عندنا ؛ وتربطنا بها أواصر قربى ومصالح تتجاوز علاقات الجوار بين الدول ، كما وضح دور الهيئة التثقيفي في نشر الفكر الديني الصحيح من التعايش السلمي ، وحب الوطن ، وتكريم المرأة ، والتعاون بين أفراد المجتمع السوداني.





من جانبه أشار الدكتور أشرف فهمي إلى ما تقدمه وزارة الأوقاف المصرية من جهود في التأليف والترجمة والنشر ، وبخاصة في القضايا التي تخدم المجتمعات والأوطان ، مشيرًا إلى أن هناك تطابقًا فكريًّا ومعرفيًّا بين الوزارتين ، كما أهدى لأمين عام الهيئة عددًا من النسخ من سلسة “رؤية” للفكر المستنير .





ومن جانبها عبرت الواعظة وفاء عبد السلام عن سعادتها الكبيرة بوجودها بين أخواتها الواعظات السودانيات ، وما قمن به من لقاءات دعوية مشتركة تعظم التعاون بين أبناء الوزارتين ، مؤكدة أنها تنتظر وتترقب زيارة الواعظات لمصر إن شاء الله في دورات تدريبية مشتركة متواصلة بين البلدين الشقيقين.