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حوادث

ضبط 3 لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء بمدينة السلام

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٣ لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء بمدينة السلام.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم 2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة وكمية من أسياخ حديد التسليح وغطاء بالوعة صرف صحى وجميعهم مجهولة المصدر.

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب (المغافلة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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