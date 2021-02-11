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محافظات

حملة للتفتيش على تراخيص ورش المدينة الصناعية بسفاجا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

قادت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على منطقة المدينة الصناعية برفقة إدارة البيئة والمتابعة الميدانية وإدارة النظافة ووحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمدينة سفاجاوعدد من الإدارات المختصة في الوحدة المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر . 


أوضحت "رئيسة المدينة" أن الحملة سعت إلى التفتيش على التراخيص للمحلات والورش الصناعية، وحث أصحاب الورش على الإسراع في إجراءات التراخيص، والتأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

وأضافت " المغربي" أنها كلفت إدارة البيئة بعمل إنذارات فورية ومحاضر للورش المخالفة والتي لا تهتم بالاشتراطات البيئة، ووجهت الإدارات المخصصة برفع الإشغالات حول الورش والاهتمام برفع مخلفات التصنيع أولا بأول، حفاظا على سلامة المنطقة وتحسبا من وقوع أي كارثة بيئية من شأنها أن تصيب كافة الورش المجاورة.

ووجهت مسئول وحدة حماية الطفل وإدارة حماية الطفل لبحث حالة تشغل الأطفال في المدينة الصناعية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الحالات والتنبيه بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني وإلا سوف يتعرض صاحب الورشة للمساءلة القانونية
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