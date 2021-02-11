تنورة وأراجوز في قبة الغوري.. وورش فنية بمركز طلعت حرب

تستمر فرقتا التنورة التراثية والنيل للآلات الشعبية في تقديم حفلاتها الأسبوعية بمركزي إبداع قبة الغوري (بشارع الأزهر)، وبيت السحيمي (بشارع المعز)، التابعين لصندوق التنمية الثقافية.





وتقدم فرقة التنورة التراثية عروضها في السابعة والنصف مساء السبت والأربعاء من كل أسبوع بمركز ابداع قبة الغوري.

وتعد "فرقة التنورة التراثية" واحدة من أهم فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقدم عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية، مثل المزمار، والطبلة، والربابة، بدأ نشاط الفرقة في فبراير عام 1988، وشاركت في العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

كما تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها بمركز ابداع بيت السحيمي في السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية والفلكلور الشعبي الأصيل، وتعد الفرقة أقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي، شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، بالإضافة إلى عروض الأراجوز وخيال الظل بيت السحيمي في السابعة مساء الجمعة من كل أسبوع.





ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي - بالسيدة نفيسة - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية المقدمة للأطفال ولذوي الهمم خلال شهر فبراير.

وبدأ المركز يوم السبت الماضي في إقامة ورشة عمل تشكيلية جديدة بعنوان "العيلة في المنزل"، تم خلالها تسليم الأسر المشاركة الخامات الأساسية، ومتابعة أعمالهم أونلاين من الثانية عشرة والثانية ظهرًا يوم السبت الثاني من الشهر الجاري (13 فبراير) وتستمر السبت الأول والثاني من كل شهر.

كما يقدم المركز يوم "الأحد" من كل أسبوع "ورشة حكي أونلاين" للأطفال وذوي الهمم، يعقبها أسئلة يتم طرحها على الأطفال وكتابة ملخص للقصة، وتوزع هدايا لكل من قام بالإجابة الصحيحة عن الأسئلة وملخص للقصة.

وفي الثانية عشر ظهر الأربعاء من كل أسبوع، ينشر المركز مقتطفات "أونلاين" من مؤلفات كبار الكتاب تحت عنوان " كتاب ديلفري".

وفي الواحدة ظهر يومي السبت والأحد (20،21 فبراير) تقام ورشة تشكيل مجسم للنحت والفسيفساء بحديقة المركز، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، يشرف عليها الفنان د. عادل بدر المشرف على المركز، وتستمر حتي الرابعة عصرًا.