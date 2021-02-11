التخطيط: أزمة كورونا تعصف بالعالم كله.. ومصر اتخذت إجراءات صارمة للتصدى للأزمة

التخطيط









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أزمة كورونا تعصف بالعالم كله وكله يعانى، مؤكدة أن مصر كان لها لفتة استباقية واتخذت إجراءات صارمة للتصدى لفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر اتخذت إجراءات شديدة للتخفيف من عواقب تلك الأزمة، لافتة إلى أن مصر حرصت على الحفاظ على صحة المواطن، مشيرة إلى أن ذلك ظهر فى انخفاض مستويات التضخم وانخفاض الأسعار، مما كان له دور كبير جدًا.









وأضافت وزيرة التخطيط، أن أزمة كورونا ترتب عودة عدد كبير من المصريين بالخارج، منوهة إلى أنه تم حصر عدد المصريين العائدين من الخارج والتعرف على التخصصات والحرف التى ينتمى إليها العائدون للاستفادة منهم وتعظيم العائد من كل الثروة التى لدينا.









وأوضحت أن هناك بروتوكولا تم مع جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، منوهة إلى أنه تم تصميم استمارة "نورت بلدك" وحصر العائدين من الخارج.









وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك تنسيقا مع مؤسسات المجتمع المدنى فى جميع المبادرات لأن الشراكة هى التى ستؤدى لوجود أثر بدلًا من أن تكون الجهود متفرقة.









وأشارت إلى العلاقة الوطيدة مع المصريين بالخارج والتى تكونت بدعم من الوزارة لربط المصرى ببلده مصر، وأضافت: "نعمل على أن نستفيد من خبراتهم فى تنمية قراهم ومحافظاتهم وتعزيز أواصر التعاون بين المصريين بالخارج وجذورهم ومحافظاتهم والعمل على تطوير قراهم".









وأكدت أن مصر أحرزت تقدما غير مسبوق فى التصدى للهجرة الغير شرعية، وعمل حملات توعية للمصرين بالخارج.









وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم بذل مجهود كبير فى الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، لافتة إلى أن مبادرة تنمية الريف هى الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث يتم تنمية نصف مصر وسيستفاد من المبادرة 50 مليون مواطن.









وأضافت أن المبادرة تستغرق 15 عامًا على الأقل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، كما أن مبادرة مراكب النجاة التى تتعاون فيها الوزارة مع الهجرة تعمل على الحد من انتشار الهجرة غير الشرعية.









وأوضحت أن هناك تنسيقا وتكاملا لتوفير فرص عمل لائقة لكل المواطنين فى جميع المحافظات ودمجهم فى المحافظات التى يتم اختيارها ضمن مبادرة حياة كريمة.









وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة والتى شملت 375 قرية، وفى المرحلة الثانية تم ضخ 20 مليار جنيه والعمل على المتابعة المكتبية لكل المشروعات وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.









ولفتت إلى أن النتائج الأولية أكدت أن نسبة كبيرة من المستهدفات تم تنفيذها من خلال توصيل المياه والبنية التحتية ورفع المتوى التعليمى، منوهة إلى أنه تم انخفاض مستوى الفقر فى مصر بنسبة 3 نقاط وسجل 29% فقط.



