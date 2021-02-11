غدا .. افتتاح 5 مساجد بأسيوط













أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن افتتاح 5 مساجد غدا الجمعة بعدد من مراكز المحافظة وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى .









وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سوف يتم افتتاح5 مساجد غدا الجمعة بمراكز ديروط والقوصية ومركز أسيوط والفتح والبداري بحضور قيادات تنفيذية وشعبية ودعوية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد.





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وأشار وكيل وزارة الأوقاف انه أناب القيادات الدعوية ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد الجديدة ، حيث أناب الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد الإخلاص بقرية الشيخ عتمان مركز البداري









كما أناب الشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي مدير إدارة أوقاف القوصية شرق في افتتاح مسجد عمير بن الحمام بقرية فزارة مركز القوصية ، وأناب الشيخ صلاح قدري نصر مدير إدارة أوقاف المركز بحري في افتتاح مسجد آل عمر الصعيدي بقرية الهدايا مركز أسيوط









وأناب الشيخ حسن محمود محمد البهلولي مدير إدارة أوقاف الفتح قبلي في افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الفيما مركز الفتح وأناب الشيخ حجاج صلاح عبد العال مدير إدارة أوقاف القوصية غرب في افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين بقرية عواجة مركز ديروط.







