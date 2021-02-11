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حوادث

تحرير 13 محضرا تموينيا في حملة بديروط

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تمكنت إدارة تموين ديروط بالاشتراك مع مجلس المدينة من تحرير 13 محضرا تموينيا في حملة مكبرة قامت بها اليوم الخميس على المخابز بـ 4 قرى بدائرة المركز .


حيث ترأس سيد حسن مسعد وكيل إدارة ورئيس الرقابة التجارية بتموين ديروط حملة مكبرة بحضور ياسر صلاح خليفة رئيس مكتب تموين دشلوط، وعبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ مفتش الرقابة التموينية بالإدارة، ومحمد رجب كامل - مفتش الرقابة التموينية بالإدارة والتي استهدفت المخابز بقرى دشلوط و أبوكريم وباويط ونزلة ساو.


أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة تنوعت المحاضر ما بين إنتاج خبز ناقص الأوزان من 5 جرامات حتى ١٥ جراما، وكذلك إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن داخل المخبز.

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