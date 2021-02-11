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رياضة

زينهو أسطورة البرازيل وبالميراس لـ صدى البلد: هذه مميزات الأهلي.. وأفشة أفضل لاعبيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:46 م
زينهو
زينهو
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إسماعيل محمود
تحدث الأسطورة البرازيلية زينهو، لاعب المنتخب البرازيلي ونادي بالميراس السابق، عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بالنادي الأهلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.


يذكر أن زينهو هو أحد أساطير بالميراس في فترة التسعينات، وكان لاعبًا أساسيًا مع المنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 1994.


وقال زينهو، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "بالنسبة لبالميراس، أعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية، بعد الخسارة من تيجريس، هنا في البرازيلي الضغط متزايد على بالميراس، والجميع محبط بسبب أداء الفريق، كانت التوقعات بأن يصل الفريق للنهائي".


وأضاف: "أعتقد أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ كانت مثالًا للعمل الدفاعي الذي ظهر به الأهلي بشكل جيد، المباراة ستكون صعبة ومعقدة، لأنه في البرازيل هنا بالميراس ملزم بالفوز والعودة للعب في نهائي كأس البرازيل ومعنوياته مرتفعة على أقل تقدير".


وعن الأهلي، قال: "الأهلي فريق منظم للغاية، وقوي في المراقبة التغطية الدفاعية، ويبحث عن الارتداد الهجومي السريع، كل هذا ظهر أمام بايرن ميونخ، الأهلي هو البطل الأكبر في مصر، ولاعبوه هم قاعدة المنتخب المصري.. أعتقد محمد مجدي أفشة هو أفضل لاعبيه".


وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبالميراس في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
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