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فن

محمد هنيدى ضيف شاشة نايل سينما.. الليلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تستضيف شاشة نايل سينما، اليوم، الفنان "محمد هنيدى  يروى كواليس وذكريات (فول الصين العظيم )  وتصريحات خاصة عن فيلمه الجديد (الانس والنمس).

 الفيلم بطولة منة شلبى بيومى فؤاد عمرو عبدالجليل صابرين محمود حافظ سليمان عيد محمد ثروت محمد جمعة تأليف كريم حسن بشير ومن اخراج شريف عرفة فى حلقة اليوم الخميس.

وتتضمن ايضا تصريحات لمدير التصوير "سامح سليم" والفنان الكوميدى "ضياء الميرغنى" الساعة 6:30 م بتوقيت القاهرة على شاشة نايل سينما والاعادة 1:30 بعد منتصف الليل اعداد "رباب القعيد" تقديم "مروة السيد"  تنسيق فني "وليد عبد القادر " اخراج  "محمود عمارة".
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