محمد هنيدى ضيف شاشة نايل سينما.. الليلة

تستضيف شاشة نايل سينما، اليوم، الفنان "محمد هنيدى يروى كواليس وذكريات (فول الصين العظيم ) وتصريحات خاصة عن فيلمه الجديد (الانس والنمس).





الفيلم بطولة منة شلبى بيومى فؤاد عمرو عبدالجليل صابرين محمود حافظ سليمان عيد محمد ثروت محمد جمعة تأليف كريم حسن بشير ومن اخراج شريف عرفة فى حلقة اليوم الخميس.



