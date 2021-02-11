مسئولة بالقليوبية تطلق أسماء زوجها ووالده وأشقائه على الشوارع.. القصة الكاملة

أزمة كبرى شهدتها مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية تناولتها صفحات على الفيس بوك حول قيام مسئولة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الموضوع للمحافظة للتحقيق والفصل فى الواقعة.





الواقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين مواطني المدينة ودفعت أحدهم إلى التقدم بطلب رسمي لتغيير اسم المدينة بإسمه مطالبين بسرعة التحقيق فى الواقعة.





من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه قرر إحالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفرشكر للتحقيق الفوري بديوان عام المحافظة في واقعة تسمية عدد من شوارع المدينة بأسماء زوجها ووالده وأشقائه ، مشيرا الى إن الواقعة برمتها جرى إحالتها لإدارة التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة للتحقيق فيها بكامل جوانبها وتحديد المسئولية لكل من تورط فيها وكذا التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.





واكد المحافظ إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وحال عدم وجود اللجنة يتم الرجوع للجنة المحافظة والمجلس التنفيذي وفي الأونة الاخيرة لم يتم إطلاق أسماء علي الشوارع أو المدارس إلا شهداء مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي.





وكان اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر قد اعلن إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق الفوري مشيرا إلى أنه أحالها للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي بدوره أحالها للشئون القانونية بالمحافظة للفصل بها.





وأضاف رئيس المدينة أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر تقريبا أحال الواقعة للتحقيق مضيفا أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدا أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية.





وكانت "منى.م " مسئولة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر قد ردت على تلك الاتهامات في بيان لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، نافية ما يجري تداوله ووصفتها بأنها أزمة مفتعله للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين المواطن الذي تقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر باسمه.





وأوضحت في بيانها أن ما يحدث بدأ بحملة الممنهجة ضدها بعد اكتشافها إختفاء أصل عدد ٦ محاضر مخالفات بناء حررت تفيد بتعدى مواطن يدعى "سامي.ج" على أرض زراعية ببناء مخالف دون ترخيص، وفقا للمحاضر رقم 6،7،8 التي أكدت تعديه على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٥١٠ أمتار مربعة دون الحصول على ترخيص.





وتابعت في منشورها: "إلى جانب المحضر رقم ١٠ بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠٠ متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص، والمحضر رقم ٩ بتعديه على مساحة ٦١٠ متر مربع تقريبا ومحضر رقم ١١ يفيد بتعديه على مساحة ٧٠٠ متر".