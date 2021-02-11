تسمية الشوارع بأسماء زوجها وأقاربها.. التحقيق مع مسئولة في كفر شكر





أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق الفوري مشيرا إلى أنه أحالها للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي بدوره أحالها للشئون القانونية بالمحافظة للفصل بها.









وأضاف رئيس المدينة أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر تقريبا أحال الواقعة للتحقيق.

وأشار رفعت إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدا أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية.





وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا منشورات بقيام مسئول بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الموضوع للمحافظة للتحقيق والفصل فى الواقعة.





من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطرًا على أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذي تم وضعه ومطابق للاشتراطات والسلامة والمواصفات القانونية.





وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع المعدية المتواجدة خلف مركز الشرطة التي تربط بين القليوبية والمنوفية وتم وضع أخرى مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح أهالينا المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم.