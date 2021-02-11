15 دقيقة.. الأهلي يظهر بشكله الهجومي وبالميراس دون خطورة

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.





بدأ الأهلي بصفوف مفتوحة، وظهر الشكل الهجومي للفريق مبكرًا منذ الدقائق الاولى عن طريق طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر.





وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة استحوذ الأهلي على الكرة واعتمد على الكرات الطولية التي استطاع أن يشكل بها خطورة على مرمى بالميراس.





وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ومررها عمرو السولية على رأس ياسر ابراهيم الذي سدد رأسية ولكن تعلوا المرمى وتعتبر هي الأخطر في المباراة منذ بدايتها.





وتدخل أيمن أشرف بقوة على رافييل فيجا لاعب بالميراس في الدقيقة 10 ووجه حكم المباراة تحذير شديد لأيمن لعدم تكرار العنف مرة أخرى ولم يشهر في وجهه البطاقة الصفراء.





ولم يشكل فريق بالميراس أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في أي كرة خلال 15 دقيقة منذ بداية المباراة.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:





محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.









وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:





حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو



