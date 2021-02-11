ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

15 دقيقة.. الأهلي يظهر بشكله الهجومي وبالميراس دون خطورة

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:17 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

بدأ الأهلي بصفوف مفتوحة، وظهر الشكل الهجومي للفريق مبكرًا منذ الدقائق الاولى عن طريق طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة استحوذ الأهلي على الكرة واعتمد على الكرات الطولية التي استطاع أن يشكل بها خطورة على مرمى بالميراس. 

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ومررها عمرو السولية على رأس ياسر ابراهيم الذي سدد رأسية ولكن تعلوا المرمى وتعتبر هي الأخطر في المباراة منذ بدايتها. 

وتدخل أيمن أشرف بقوة على رافييل فيجا لاعب بالميراس في الدقيقة 10 ووجه حكم المباراة تحذير شديد لأيمن لعدم تكرار العنف مرة أخرى ولم يشهر في وجهه البطاقة الصفراء. 

ولم يشكل فريق بالميراس أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في أي كرة خلال 15 دقيقة منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.


وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون
الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا
الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا
أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني
الهجوم: لويز أدريانو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالميراس ضد سانتوس .. تشكيل اللاعبين لنهائي كأس الليبرتادوريس

نهائي الليبرتادوريس .. شوط أول سلبي بين بالميراس وسانتوس

15 دقيقة.. الأهلي الأخطر.. والدحيل يخشى استفزاز المارد الأحمر

مونديال الأندية.. صاروخية حسين الشحات تتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الدحيل

والتر بواليا يسجل هدف الأهلي الثاني والـ VAR يلغيه

60 دقيقة.. الدحيل بشكل مختلف في الشوط الثاني والأهلي يتراجع هجوميًا

ترشيحاتنا

بالمستندات.. المحكمة ترفض فسخ عقد الشرنوبي مع سارة الطباخ

كأس مصر.. إنبي يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز 9على نبروه

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

ليس بي إن سبورت فقط .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى

شوبير محذرا الأهلي من بالميراس: المباراة صعبة جدا

لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل