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أخبار العالم

الإمارات : نرفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:33 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل


عبرت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عن رفض بلادها  التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول و مؤكدة علي أهمية احترام سيادة القانون و الالتزام بالمواثيق الدولية، وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات "منتدى فيليا 2021" الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا اليوم لبحث التطورات والقضايا الإقليمية في المنطقة وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، على مستوى وزراء خارجية كل من  السعودية و  البحرين مصر و اليونان و قبرص و فرنسا.

وذكرت  قائلة :، إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقتين والذي يتطلب منَّا عملًا جماعيًا جادا ‏وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان لإرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

وبينت أن  أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم هي أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن دولة الإمارات كانت منذ بداية ظهور الجائحة حريصة على تأكيد تضامنها الإنساني مع دول العالم أجمع في التعامل مع هذه الجائحة. 

وأشارت الي  أن هذه الأزمة تحتاج إلى زيادة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود لتجاوز التحديات والحفاظ على سلامة المجتمع. 

وتابعت :، و في هذا الإطار قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 1760 طنًا من المساعدات لأكثر من 129 دولة، استفاد منها نحو 1.7 مليون من العاملين في المجال الطبي.

كما أكدت أن الإمارات  ستواصل مساعيها الرامية لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب وتغليب لغة الحوار والعقل فيما بينها وأنه لا يمكن التسامح والتهاون مع التطرف والارهاب بأشكاله كافة.

كما جددت دعم بلادها  لتحقيق واستدامة الاستقرار الإقليمي والدولي مشيرة إلى أن حجم التنسيق المشترك في هذا المنتدى يؤكد وجود الإرادة السياسية المشتركة لتجاوز التحديات الموجودة على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل فعال وإيجابي.
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