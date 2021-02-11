هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط ؟ .. اعرف الرأي الشرعي

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تجوز العمرة بالتقسيط؟".





وأجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز أداء العمرة بالتقسيط، ومن كان قادرًا على الذهاب فإنه يذهب تقربًا لله عز وجل يؤدي ما افترض عليه أو ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).





وأشار إلى أن الفرض يسقط ولا يسأل الإنسان إذا كان عاجزًا عن التكليف لكنه إن أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام أو أن يعتمر بالتقسيط فإن هذا مما لا حرج فيه شرعًا.







