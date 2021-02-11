عمره يومان .. العثور على جثة طفل رضيع بمقابر الإسماعيلية

عثر الأهالي بمنطقة مقابر الإسماعيلية، على جثة طفل رضيع ملقى بمقابر الشهداء بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.









تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد ايهاب مصطفى مأمور قسم ثان يفيد العثور على طفل رضيع "ملفوف بقطعة قماش" داخل إحدى المقابر.









وانتقل رجال البحث الجنائي بقسم ثان الاسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي لفحص البلاغ، فيما تم نقل جثمان الطفل الرضيع إلي مشرحة المستشفى.









وبحسب المصادر فإن الطفل في عمر يومين تقريبًا وتظهر عليه علامات "حديثي الولادة" مشيرة إلي انه من المتوقع وفاته عقب ولادته مباشرة.