ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عمره يومان .. العثور على جثة طفل رضيع بمقابر الإسماعيلية

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:32 م
جثة
جثة
Advertisements
انجي هيبة
عثر الأهالي بمنطقة مقابر الإسماعيلية،  على جثة طفل رضيع ملقى بمقابر  الشهداء بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.


تلقى  اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد ايهاب مصطفى مأمور قسم ثان يفيد العثور على طفل رضيع "ملفوف بقطعة قماش" داخل إحدى المقابر.


وانتقل رجال البحث الجنائي بقسم ثان الاسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي لفحص البلاغ، فيما تم نقل جثمان الطفل الرضيع إلي مشرحة المستشفى.


وبحسب المصادر فإن الطفل في عمر يومين تقريبًا وتظهر عليه علامات "حديثي الولادة" مشيرة إلي انه من المتوقع وفاته عقب ولادته مباشرة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟