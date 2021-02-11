زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري

نظمت اليوم الخميس، وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.









شارك في هذه الجولة حرم وزير الخارجية المصري، وزوجات عدد من مساعدي وزير الخارجية المصري.









واستقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم في جولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتي، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.



