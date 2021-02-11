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ثقافة

زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نظمت اليوم الخميس، وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.


شارك في هذه الجولة حرم  وزير الخارجية المصري، وزوجات عدد من مساعدي وزير الخارجية المصري.


واستقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم في جولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتي، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.

 
وأعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة سقارة ولا سيما في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية هامة وكبيرة خلال الفترة الماضية.
زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري
زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري
زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري
زوجات سفراء 20 دولة يزرن آثار سقارة بمرافقة حرم سامح شكري
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