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أحمد مجدي: ملف سد النهضة كان الحاضر الرئيسي بالقمة الأفريقية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:14 م
الإعالمي أحمد مجدي
الإعالمي أحمد مجدي
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي إن القمة الأفريقية انعقدت فى موعدها مثل كل عام، مؤكدا أن هذا العام استثنائي بسبب ظروف كورونا وتمت عن طريق الفيديو كونفرانس خاصة بعد استلام الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن ملف سد النهضة كان الحاضر الرئيسي خلال المباحثات، مشيرا إلى أن الرئيس الكونغولي أكد دفع جهود التواصل للوصول لحل لمشكلة سد النهضة.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن الرئيس الكونغولي أكد حفظ حقوق مصر فى مياه النيل، مشيرا إلى أن تسلم الكونغو رئاسة الإتحاد الأفريقي مكسب لمصر فى هذا الملف.

ولفت مجدي إلى أن رئيس الوزراء السودانى أكد أن حل سد النهضة سيكون بالتفاوض لأنه بمثابة قضية أمن قومي للسودان.
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