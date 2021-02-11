60 دقيقة.. إصابة دامية لـ والتر بواليا وظهور الشكل الهجومي لـ بالميراس

انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.





الشوط الأول..





بدأ الأهلي بصفوف مفتوحة، وظهر الشكل الهجومي للفريق مبكرًا منذ الدقائق الأولى عن طريق طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر.





وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة استحوذ الأهلي على الكرة واعتمد على الكرات الطولية التي استطاع أن يشكل بها خطورة على مرمى بالميراس.





وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ومررها عمرو السولية على رأس ياسر ابراهيم الذي سدد رأسية ولكن تعلو المرمى وتعتبر هي الأخطر في المباراة منذ بدايتها.





وتدخل أيمن أشرف بقوة على رافييل فيجا لاعب بالميراس في الدقيقة 10 ووجه حكم المباراة تحذيرا شديدا لأيمن لعدم تكرار العنف مرة أخرى ولم يشهر في وجهه البطاقة الصفراء.





ولم يشكل فريق بالميراس أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في أي كرة خلال 15 دقيقة منذ بداية المباراة.





حاول الأهلي ممارسة الضغط على بالميراس من منطقة جزائهم والاعتماد على أخطاء المدافعين، وبالفعل اقتنص الأهلي أكثر من كرة ولكن دون تهديد مرمى الفريق البرازيلي.





وفي الدقيقة 20 راوغ والتر بواليا دفاع فريق بالميراس وتوغل ودخل منطقة الجزاء ولكن تم اقتناص الكرة بدفعة للاعب الأهلي، ولم يحتسب حكم المباراة أي شيء مما أثار غضب الجماهير.





واستحوذ الأهلي على الكرة ممارسًا التمريرات المتقنة من اللاعبين بعرض الملعب في الدقيقة 22 وصلوا الى 14 تمريرة انتهت عند والتر بواليا الذي أحدث خطأ على مدافع بالميراس.





وفي الدقيقة 26 اقتنص والتر بواليا الكرة من بين أقدام كابتن فريق بالميراس وصنع فرصة حقيقة للنادي الأهلي بعد تمرير الكرة إلى عمرو السولية الذي راوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن تمر بجوار المرمى في أول فرصة حقيقية للمارد الأحمر.





وبدأ فريق بالميراس ظهور شكله الهجومي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، وشكل هجمة مميزة على مرمى الشناوي وحصل على ركلة ركنية، تم تمريرها على خط منطقة الجزاء وسددها لاعب خط وسط بالميراس صاروخية ولكنها مرت أعلى مرمى الشناوي.





وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية ردًا على كرة بالميراس، ولكنها وصلت ضعيفة الى مرمى الحارس البرازيلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.





ومرر حمدي فتحي كرة رائعة عابرة للقارات داخل منطقة جزاء بالميراس في الدقيقة 37 انطلق خلالها مجدي قفشة لتسديدها على المرمى مباشرة ولكنها مرت بجوار المرمى منتزعة آهات الجماهير.





وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 39 بالتصدي الى رأسية مهاجم بالميراس كادت أن تكون هي الهدف الأول للفريق البرازيلي.





وانطلق طاهر محمد طاهر في هجمة عنترية من منطقة جزاء الأهلي إلى منتصف ملعب بالميراس ومرر كرة لم تمر كادت ان تهدد مرمى الفريق البرازيلي في الدقيقة 43.





الشوط الثاني..





براعة وفدائية ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي منعت روني لاعب بالميراس البرازيلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.





تراجع أداء الأهلي الهجومي في بداية شوط المباراة الثاني وظهر شكل اللاعبين أكثر دفاعيًا، وبدأ بالميراس في ممارسة مهامه الهجومية بشكل مكثف.





وسقط والتر بواليا لاعب الأهلي بعد اشتباك مع مدافع بالميراس في منتصف الملعب وتعرض إلى إصابة دامية، واستدعى الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل الملعب، وخرج بواليا لاستكمال العلاج في الدقيقة 55.





وأجرى بيتسو موسيماني تبديلان دفعة واحدة، بخروج بواليا المصاب ونزول جونيور اجاي، وخروج محمد مجدي قفشة ونزول محمد شريف في الدقيقة 59.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:





محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.









وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:





حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو



