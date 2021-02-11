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أحمد مجدي: وصول مسبار الأمل إلى المريخ إنجاز كبير.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:29 م
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن العرب قاموا بإنجاز كبير خاصة في الإمارات وذلك بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، مؤكدا أن ما تحقق إنجاز بكل المقاييس.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي قدم التحية لدولة الإمارات  قيادةً وشعبًا بعد وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وكتب الرئيس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

ووجه الرئيس تحية إلي الإمارات قائلا: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وشدد الرئيس السيسي: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".
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