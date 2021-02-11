تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور

، أكثر من المحركات أو المواصفات ، فطرحت مؤخرا شركة كاديلاك عملاق صناعة السيارات الأمريكية سيارتها كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade ، كبيرة الحجم طراز suv الفاخرة بإمكانيات وتقنيات غير مسبوقة لتثبت نفسها عالميا وتضع اسمها علي خريطة السيارات الأفخم في العالم. تتنافس الآن شركات السيارات في التقنيات الداخلية





تستمد كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade ، قوتها من محرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك 10 سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود لتوفير أقل استهلاك ممكن و نظام التنبيه من التصادم الأمامي .





السيارة كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade بها نظام صوت AKG بعدد 19 مكبر صوت، تًصبح 36 مكبر صوت عند الحصول على مزايا بلاتينيوم و بها معايير أمان مطورة، مع توفير مستشار مدرب مستعد لتقديم المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.





كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade معززة ب شاشة عرض OLED منحنية ومائلة 38 بوصة، وهذه الشاشة القابلة للتخصيص الفريدة من نوعها تحتوي على ضعف كثافة البكسل المتواجدة في شاشات 4K عالية الدقة مع نظام الرؤية المحيطية HD و كاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع نظام تنظيف عن بعد.





السيارة كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade بها ميزة Wi-Fi و نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات عرض مزدوجة للمعلومات والترفيه قياس 12.6 إنش و نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي مع خيارات لنمط القيادة و نظام التعليق الخلفي المستقل