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سيارات

تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:03 م
كاديلاك اسكاليد 2021
كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade
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اشرف عطية
تتنافس الآن شركات السيارات في التقنيات الداخلية، أكثر من المحركات أو المواصفات، فطرحت مؤخرا شركة كاديلاك عملاق صناعة السيارات الأمريكية سيارتها كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade ، كبيرة الحجم طراز suv الفاخرة بإمكانيات وتقنيات غير مسبوقة لتثبت نفسها عالميا وتضع اسمها علي خريطة السيارات الأفخم في العالم. 

تستمد كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade ، قوتها من محرك V8 سعة 6200 سي سي  بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بفتيس أوتوماتيك 10 سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود لتوفير أقل استهلاك ممكن ونظام التنبيه من التصادم الأمامي

السيارة كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade بها نظام صوت AKG بعدد 19 مكبر صوت، تًصبح 36 مكبر صوت عند الحصول على مزايا بلاتينيوم و بها معايير أمان مطورة، مع توفير مستشار مدرب مستعد لتقديم المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade معززة بشاشة عرض OLED منحنية ومائلة  38 بوصة، وهذه الشاشة القابلة للتخصيص الفريدة من نوعها تحتوي على ضعف كثافة البكسل المتواجدة في شاشات 4K عالية الدقة مع نظام الرؤية المحيطية HD وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع نظام تنظيف عن بعد. 

السيارة كاديلاك اسكاليد 2021 Cadillac Escalade بها ميزة Wi-Fi و نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات عرض مزدوجة للمعلومات والترفيه قياس 12.6 إنش و نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي مع خيارات لنمط القيادة و نظام التعليق الخلفي المستقل
نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة و بها نظام الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة. 
تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور
تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور
تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور
تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور
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