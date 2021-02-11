وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد انتهجت سياسة " المسوحات المستهدفة " وليست الجماعية.





وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس ، أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر سجلت ثانى دولة عالميأ للنمو الاقتصادى الايجابى، مشيرة إلى مصر سجلت 9500 وفاة و170 ألف إصابة فقط بفيروس كورونا على مدار العام.





وأوضحت أن الدولة قامت بإجراء تحاليل " pcr " للحالات التى يظهر عليها الأمراض فقط ، لافتة إلى أن الدولة لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل ولكن طبقنا فى وقت سابق " الإغلاق الجزئى " .





وأكدت أن مصر لم توقف الأنشطة الاقتصادية والصناعية خلال جائحة كورونا وكان هناك توازن بين الحياة والإجراءات الاحترازية والذى نجح بإدارة الأزمة والتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية .