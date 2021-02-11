ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:41 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة فى مواجهة  فيروس كورونا  المستجد انتهجت سياسة " المسوحات المستهدفة " وليست الجماعية.

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس ، أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر سجلت ثانى دولة عالميأ للنمو الاقتصادى الايجابى، مشيرة إلى مصر سجلت 9500 وفاة و170 ألف إصابة فقط بفيروس كورونا على مدار العام. 

وأوضحت أن الدولة قامت بإجراء تحاليل " pcr " للحالات التى يظهر عليها الأمراض فقط ، لافتة إلى أن الدولة لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل  ولكن طبقنا فى وقت سابق " الإغلاق الجزئى " .

وأكدت أن مصر لم توقف الأنشطة الاقتصادية والصناعية خلال جائحة كورونا وكان هناك توازن بين الحياة والإجراءات الاحترازية والذى نجح بإدارة الأزمة والتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| 10 عوامل اقتصادية نجحت في تحسين معيشة المصريين وخفضت معدلات الفقر

إشادات دولية بالجملة..ماذا فعلت لمصر لبناء اقتصاد قوي صامد في وجه الأزمات ؟

وزيرة الصحة: انخفاض 50% فى إصابات كورونا لأول مرة من ديسمبر

وزيرة الصحة تعلن أخبارا سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. وتؤكد: انخفاض 50% في الإصابات لأول مرة من ديسمبر

أخبار سارة من وزيرة الصحة.. لأول مرة انخفاض 50٪ في أعداد إصابات كورونا.. وتحذير برلماني من تخفيف الإجراءات الاحترازية.. الفيروس غير الشارع المصري

وزيرة الصحة: لم يحدث توقف للخدمة الطبية الأخرى خلال كورونا

ترشيحاتنا

أول مرة.. دولة عربية تدعو لارتداء كمامتين لمواجهة كورونا

لا أريد أن أكون مغرورا.. موسيماني بعد برونزية مونديال الأندية: حققنا أقل مما توقعنا

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

كواليس تتويج إيهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

لمرضى الربو.. تناول هذا النوع من الشاي وشاهد النتيجة

موسيماني: «برونزية العالم» إنجاز يحسب للجميع في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟