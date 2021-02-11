وزيرة الصحة: أولوية التطعيم بلقاح كورونا لهذه الفئات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر شاركت فى الأبحاث التضامنية لجائحة كورونا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للخروج بـ أدوية وبروتوكولات علاجية لفيروس كورونا.





وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس ، أن مصر تلقت 3 شحنات لقاحات من سينو فارم ، استرازينيكا ، وتم البدء بتطعيم الأطقم الطبية فى مستشفيات مواجهة كورونا ، ومن أولويات الوزارة أيضأ تطعيم كبار السن ، أصحاب الأمراض المزمنة .





وتقدمت بدعوة للشركاء للقيام بأبحاث تضامنية لتبادل الخبرات والمعلومات للإشتراك فى هذه الأبحاث للوصول للقاح فعال أسوة بالشركات والدول الكبرى .





وتابعت أن مصر قامت بنشر الكثير من الأبحاث العلمية فى أقوى المجلات العلمية.