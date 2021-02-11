ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: أولوية التطعيم بلقاح كورونا لهذه الفئات

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،  إن مصر شاركت فى الأبحاث التضامنية  لجائحة كورونا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  للخروج بـ أدوية وبروتوكولات علاجية لفيروس كورونا. 

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس ، أن مصر تلقت 3  شحنات لقاحات   من سينو فارم ، استرازينيكا  ، وتم البدء بتطعيم الأطقم الطبية فى مستشفيات مواجهة كورونا ، ومن أولويات الوزارة أيضأ تطعيم كبار السن ،  أصحاب الأمراض المزمنة .

وتقدمت بدعوة للشركاء للقيام  بأبحاث تضامنية لتبادل الخبرات والمعلومات للإشتراك فى هذه الأبحاث للوصول للقاح فعال أسوة بالشركات والدول الكبرى .

وتابعت أن  مصر قامت بنشر الكثير من الأبحاث العلمية فى أقوى المجلات العلمية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تطوعت للتجارب السريرية التضامنية وحصلت على جرعتين

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

وزيرة الصحة تناقش مع شركة "G42" التعاون في مجال تصنيع اللقاحات

مستشارة وزيرة الصحة: مصر أول دول أفريقية تشارك في التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا

وزيرة الصحة تكشف أنواع اللقاحات القادمة إلى مصر وموعد استلامها.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: لابد من توفر لقاحات كورونا بكميات كافية قبل بدء التوزيع.. فيديو

ترشيحاتنا

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

صحتي الآن مهددة.. شاهد.. هنا شيحة توجه رسالة لجمهورها بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها

إبراهيم سعيد يهنئ الاهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

هل مَن لم تتزوج في الدنيا لها أجر الشهيد؟ الإفتاء تجيب

ثالث العالم .. الأهلي وموسيماني يعادلان رقم مونتيري المكسيكي وجوزيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟