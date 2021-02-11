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برلمان

حمدي قوطة: ما تم إنجازه في عهد أبو شقة ماليا وإداريا أدى إلى استقرار الوفد

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:52 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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صدى البلد
أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، تأييده للشرعية وكافة القرارات التي يتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي من شأنها الحفاظ على كيان واستقلال وثوابت وقيم بيت الأمة.


وقال قوطة إن ما تم إنجازه وتحقيقه في ولاية أبو شقة لرئاسة الوفد على المستوى المالي والإداري والسياسي لم يُحقق منذ زمن بعيد، وهو ما أدى إلى استقرار الحزب في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأموال التي تم التبرع بها من الأعضاء في عامين ونصف تجاوزت 60 مليون جنيه.


ولفت رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد إلى أنه أيضًا على المستوى الإداري، تراجعت خسارة الجريدة لأقل من النصف، لذلك كان التأييد لجميع القرارات التي يتخذها رئيس الوفد والتي من شأنها الحفاظ على استقلال واستقرار الحزب.
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