هاني رمزي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: فرحتوا الشعب المصرى

احتفل الفنان هاني رمزي بتتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏وكتب هاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "الف مبروك للأهلى المركز التالت فرحتوا الشعب المصرى". والعربى #كأس_العالم_للأندية #الاهلي #الأهلي_بالميراس #الأهلي_في_المونديال #الاهلى_فى_القلب"





وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



