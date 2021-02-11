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بعد أزمة نقص العدد.. تامر أمين يطالب الأهلي بعقاب كهربا وحسين الشحات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:16 م
الأهلي
الأهلي
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البهي عمرو
طالب الإعلامي تامر أمين، مسئولى الأهلى بتوقيع عقوبة قوية على محمود كهربا وحسين الشحات نجوم النادي الأهلي لتصرفهما فى المباراة الماضية وحرمان الأهلى منهما خلال لقاء اليوم المهم.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن "الأهلى فى الأخر ماكنش عارف ينزل مين بعد فقدان اثنين من اللاعبين الأساسيين".

ولفت إلى أن إدارة الأهلى ستكون حاسمة معهم، معلقًا: "الحمد لله ربنا ستر اليوم بس لازم يكون فى عقاب".

وأبدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى سعادته بتتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للاندية بعد الفوز على بالميراس 3 / 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال الشناوى بعد المباراة : " الحمد لله على هذا الانجاز .. هنبنى على هذا الانجاز فى السنوات القادمة .. البطولة هديتنا للجماهير فهم أصحاب الفرحة .. الجماهير هى التى تقدر قيمة واسم النادى". 

وتابع الشناوى: لست أنا البطل الوحيد فى المباراة فكل الزملاء واللاعبين أبطال خاصة أنهم من قادوا الفريق الى الوصول بالمباراة الى ركلات الترجيح وبذلوا مجهود كبير طوال البطولة.
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