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المهرجانات ليست هدفي.. كامل الباشا: الإعلام لا يسلط الضوء على المسرح

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:19 م
الفنان كامل الباشا
الفنان كامل الباشا
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إسراء صبري
قال الفنان كامل الباشا، إن المسرحيين في الوطن العربي يعرفونه جيدا، ولكن جمهور المسرح بطبيعته محدود، والإعلام لم يسلط الضوء عليه كما ينبغي.


وأضاف "الباشا" خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الحصول على جوائز عالمية يساعد في تعريف الفنان أكثر بجمهوره.


وأوضح أن المشاركة في المهرجانات تأتي مصادفة، وليست هدفًا وغاية، وأن جميع أفلامه التي شاركت في المهرجانات أيضًا جاءت مصادفة، مؤكدا أن ما يهمه هو أن العمل الفني يكون جيدا نصا وإخراجا.


واسترسل: أطلب من المخرجين رؤية بعض الأعمال الخاصة بهم وعلى أساسها أقرر مشاركتي في الفيلم من عدمه.


وأشار إلى أن بداياته كانت في المسرح المدرسي، ثم المسرح الجامعي، ومسرح النقابات، ثم المسرح المحترف.
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