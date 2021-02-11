نطق الشهادة.. شقيق علي حميدة يكشف اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

قال إسماعيل حميدة شقيق الفنان على حميدة إنه سيتم تشيع جثمان شقيقه غدا بعد صلاة الجمعة وسيتم دفنه بمدافن المغاربة بمرسى مطروح.





وتقدم بالشكر لجميع من ساهم في تقديم العون لعلاج شقيقه الفنان علي حميده خاصة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مضيفا أنه تم علاجه بالقاهرة لمدة 23 يوما بمعهد ناصر وتم عودته لمطروح لاستكمال العلاج بناء على رغبته.

وأشار إلى أن الراحل توفى فى ليلة الجمعة، كاشفا إن شقيقه الراحل نطق الشهادتين قبل وفاته بلحظات.





وطالب محبي الفنان الراحل ألا يتكبدوا مشقة السفر للمشاركة في تشييع الجثمان، وإنما يكفى أن يكون العزاء عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "سوف نقيم سرادق للعزاء بمدينة مرسى مطروح وتلقيت اتصالا بأنه سيتم إقامة عزاء للفقيد بالقاهرة من أبناء القبائل".