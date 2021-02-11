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سيارات

المفضلة لدى الشباب.. سعر أوبل كورسا 2012 في سوق المستعمل

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:00 م
أوبل كورسا 2014
أوبل كورسا 2014
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أماني نوار
تعتبر سيارة أوبل كورسا من أفضل موديلات أوبل، خاصة أنها من السيارات المفضلة لدى الشباب، والمبتدئين في القيادة، ويبدأ سعر أوبل كورسا موديل 2014 في السوق المصري بداية من 150 ألف ، ويتراوح سعر السيارة من 120 إلى 200 ألف وفقا لحالة السيارة.
 

مواصفات أوبل كورسا 2014


تستمد السيارة قوتها بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، وهو محرك بقوة 100 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة ، وعزم دوران 130 نيوتن متر، عند 4500 لفة في الدقيقة وهو ما يوفر للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة 12.4 ثانية مع ناقل الحركة  المانيوال من 5 سرعات.

 

بالنسبة لتصميم السيارة ،فهو مميز من الداخل، وعجلة قيادة من 3 أذرع ولوحة عدادات أنيقة ومتناسقة سهلة القراءة والاستخدام مع فتحات تكييف دائرية الشكل، وتوزع الهواء بشكل جيد داخل المقصورة ، وشاشات بيانات وسطي في السيارة بها كل البيانات المهمة للسائق.

 

وتتوفر في السيارة خامات عالية الجودة ، وتوفر الراحة في المقاعد، كما أن المقصورة تستوعب السيارة بـ5 ركاب مع مساحة تخزين خلفية تصل إلى 300 لتر، وترتفع إلى 700 لتر، وذلك في حال طي المقاعد الخلفية للسيارة.
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