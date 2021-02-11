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رياضة

أيمن أشرف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور إنى موجود في النادي الأهلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:17 م
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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محمد بدران
علق ايمن اشرف لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر  ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر ايمن اشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود فى كيان كبير زي كيان النادي الاهلي.

مبروك لجمهور النادي الاهلي 🦅 مبروك اللاعيبه الرجاله 💪🏻 🥉ثالث عالم".

توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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