السبت جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس المراجعات المنهجية

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « المراجعات المنهجية: ليست بالصعوبة التي نعتقدها»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .





ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور محمد عبدالجواد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر .

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها :





1- ما هي المراجعة المنهجية؟

2- ما هي الفروق بين المراجعات المنهجية والمراجعات الأدبية؟

3- خطوات المراجعات المنهجية .

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي و بالمراجعات المنهجية .





تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 13 فبراير، فى تمام الساعة 5 مساء .





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/87125772764?pwd=eXlXNkpJeTJGSm9aaER3cW9ac0dUdz09





Meeting ID: 871 2577 2764

Passcode: 267177











