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فن

شيما الحاج تنشر صورة بصحبة دينا وتعلق: جميلة الجميلات

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:08 م
شيما ودينا
شيما ودينا
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محمد بدران
شاركت الفنانة شيما الحاج جمهورها ومتابعيها صورة جديدة تجمعها بالفنانة الاستعراضية دينا من كواليس مسلسل سكن البنات عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت شيما الحاج قائلة: "الإنسانه والفنانة والحنونة والجدعة بس كده؟؟؟ لا واكتر بكتير أنا بحبك بعشقك يا جميلة الجميلات".

ويعرض حاليا للفنانة شيما الحاج مسلسل سكن البنات وتجسد في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، مسلسل سكن البنات تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة. 

شيما الحاج من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية لأن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 


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