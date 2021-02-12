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حوادث

حبس عاطل بث فيديوهات خادشة للحياء للأطفال عبر فيس بوك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) لقيامه بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية، وبحوزته (هاتف محمول).

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لرصد الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

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