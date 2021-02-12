أخبار التوك شو: 10 أوبئة تهدد البشرية.. أستاذ وبائيات يوضح التفاصيل.. وأحمد موسى: أنا أهلاوي وبشجع الزمالك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي...





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يشجع فريق نادي الزمالك عندما يواجه أى فريق خارجي، موضحًا "أنا أهلاوى أه.. بس الزمالك لما بيلعب مع أى فريق خارجي، وأى فريق مصري لازم اقف معاه في حالة مقابلة فريق خارجي".





نعى الناقد الفنى طارق الشناوى الفنان الراحل على حميدة، لافتا إلى أن أغنيته "لولاكى" كانت من أكثر الأغنيات نجاحا، وأحدث نقلة جماهيرية غير مسبوقة وقتها.





كشف السباح العالمى سيد الباروكى، مشواره مع الرياضة واحترافه خارجيا، لافتا إلى أنه بدأ فى نادى هيئة قناة السويس.





قالت الفنانة مادلين طبر، إنها كانت حريصة على زيادة علاقاتها بالإعلاميين، معقبة "شغلي بالصحافة ساعدني كثيرا".





أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك صراعا نشب في القدم بين إنجلترا وفرنسا واستمر عبر التاريخ بسبب الحضارة المصرية، وبدأ هذا الصراع خصوصُا مع اكتشاف جنود فرنسيين لحجر رشيد، إلا أن إنجلترا حصلت عليه ووضعته في المتحف البريطاني، وتم استقباله من قبل هيئة الآثار المصرية، وكان الاستقبال بشكل مهيب في إنجلترا.





قال شقيق الشهيدين بيشوي وصموئيل اسطفانوس واللذين استشهدا على أيدي داعش في ليبيا أن شقيقيه سافرا إلى ليبيا بحثا عن الرزق بسبب الظروف المعيشية الصعبة.





كشف الدكتور أحمد سعد أستاذ أمراض الباطنة في روسيا، تفاصيل لقاح سبوتنيك الروسي، قائلا "لقاح سبوتنيك، جرى اختباره على السلالة أو التحور الموجود بإنجلترا، وثبتت فاعليته الكبيرة ضد التحور".





طالب الإعلامي تامر أمين، مسئولى الأهلى بتوقيع عقوبة قوية على محمود كهربا وحسين الشحات نجوم النادي الأهلي لتصرفهما فى المباراة الماضية وحرمان الأهلى منهما خلال لقاء اليوم المهم.





كشف الدكتور أيمن السعيد أستاذ الوبائيات والصحة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، تفاصيل فيروسات متوقع ظهورها مستقبلا.



