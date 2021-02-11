طارق الشناوي: علي حميدة ضحية نجاحه الطاغي وسعاد حسنى ترشحت لبطولة فيلم معه

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، عن عمر يناهز ٧٤ عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.





وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.