ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق الشناوي: علي حميدة ضحية نجاحه الطاغي وسعاد حسنى ترشحت لبطولة فيلم معه

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
ندى رأفت
نعى الناقد الفنى طارق الشناوى الفنان الراحل على حميدة، لافتا إلى أن أغنيته "لولاكى" كانت من أكثر الأغنيات نجاحا، وأحدث نقلة جماهيرية غير مسبوقة وقتها.

وتابع طارق الشناوى، خلال مداخلة مع برنامج "خبر اليوم" المذاع عبر قناة "أون"، أن الفنان على حميدة كان ضحية للنجاح الطاغى لأغنية "لولاكى"، معقبا:" الأغنية برغم نجاحها اتهاجمت كتير جدا وعلمت لخبطة للجميع.

وأشار طارق الشناوى، إلى أن بعد أغنية لولاكى، تم تأسيس فرقة بنفس الاسم، وكذلك تم الإعداد لمشروع فيلم باسم "لولاكى"، وتم ترشيح الفنانة سعاد حسنى حينها لتلعب دور البطلة أمام الفنان على حميدة.

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، عن عمر يناهز ٧٤ عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحجز في المستشفى.. على حميدة يتعرض لأزمة صحية شديدة.. تفاصيل

بعد شكوى صاحب لولاكي.. الموسيقيين تتدخل لعلاج على حميدة

عايز اتعالج.. علي حميدة متأثرا يتحدث عن حالته الصحية.. فيديو

قصة أغنية لولاكي للراحل علي حميدة.. تجاوزت 6 ملايين نسخة

نقابة الموسيقيين تنعى علي حميدة: وفرنا له كل ما يلزم

التقى معمر القذافي قبل سقوطه بأسبوع.. صداقة علي حميدة ورئيس ليبيا المخلوع

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

بايرن ميونخ بطلا لـ كأس العالم للأندية بعد الفوز 1-0 على تيجريس المكسيكي .. فيديو

بطائرة مفخخة.. استهداف المنطقة الجنوبية السعودية من جديد

التقى معمر القذافي قبل سقوطه بأسبوع.. صداقة علي حميدة ورئيس ليبيا المخلوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور