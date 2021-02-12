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استشاري أعصاب: الصداع النصفي يصيب النساء أكثر من الرجال و12% من سكان العالم مصابون به

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:15 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال دكتور  محمد ساهر هاشم استشاري المخ والاعصاب إن الصداع النصفي له العديد من العوامل  وفى الكثير من الاحيان يكون العامل وراثي.

وتابع "ساهر" خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على فضائية "ام بى سى مصر" أن الصداع النصفي يصيب النساء أكثر من الرجال للعديد من الأسباب منها اختلال فى الهرمونات اثناء الدورة الشهرية مضيفًا أن هناك طفرة ومن الممكن يصاب الأطفال أيضًا فى المدارس بالصداع النصفي.

وأكد استشاري المخ والاعصاب انه من الضروري أن يعرف الشخص اسباب الصداع النصفي لتشخيص الحالة بصورة صحيحة مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن المسكنات والالتزام  بالعلاج الوقائي لمنع حدوث هجمات الصداع النصفي .

ويعد الصداع النصفي أحد أنواع الصداع التي تصيب جانبا واحدا من الرأس أو الجبين بشكل أقوى وأسوأ من النصف الثاني ،يعاني مرضى الصداع النصفي من نوبات مؤلمة يمكن أن تستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام في كل مرة، وربما تصل بهم إلى حالة من عدم القدرة على العمل أو القيام بأي شيء.

وأكد  أن الصداع النصفى ثالث أكثر مرض انتشارا فى العالم بنسبة 12% ، وأكثر انتشار من مرض السكر والأزمة القلبية.
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