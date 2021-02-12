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توك شو

ريهام عبد الحكيم تكشف عن بداية تألقها في الغناء لأول مرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:17 ص
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
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ندى رأفت
كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم ، عن بداية مشاركتها في الغناء داخل الأوبرا ، حيث كانت تبلغ من العمر 7 سنوات ، معقبة : " والدتي كانت بتشوفني بغني علطول ،وكان وقتها في إعلان من المايسترو سليم سحاب أنهم هيعملوا كورال وبالتالي كانوا محتاجين أطفال يغنوا " .

وتابعت " ريهام عبد الحكيم " خلال لقائها مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه كان من حسن الحظ أن المايسترو كان يسكن في نفس العقار التي كانت تسكن فيه ، وقالت : " ذهبنا له في البيت، أنا وماما عشان يسمع صوتي ويحكم أنفع ولا لاء ، قبل ما أروح الكورال " .

وتابعت: " غنيت أغنية لأنغام ، وطلب مني أغني لأم كلثوم وعبد الحليم ، وغنيت ، وراح قالي تمام ، ابقي تعالي الكورال " ، لافتة أن سر النجاح ابتدى من سلم العمارة " . 


ونوهت " عبد الحكيم " ، أن المخرجة " إنعام محمد علي " ، كانت في هذا الوقت أيضًا تحتاج إلى شخص يقوم بغناء أغاني أم كلثوم في مسلسل " أم كلثوم " ، وأضافت: بالفعل ذهبت إلى المكان المذكور في الإعلان ، وعندما قابلت المخرجة إنعام قالت لي : انتي شبه ام كلثوم ، فعيزاكي تمثلي دورها ، وانا هخليكي تعرفي تمثلي بأي طريقة " .

وختمت حديثها بتوجيه التحية للفنانة " صفاء أبو السعود " ، معقبة : " كنت بحبها جدا ، وكل أعياد ميلادي كانت لازم تبقى موجودة فيها " .
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