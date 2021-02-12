ريهام عبد الحكيم تكشف عن بداية تألقها في الغناء لأول مرة

كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم ، عن بداية مشاركتها في الغناء داخل الأوبرا ، حيث كانت تبلغ من العمر 7 سنوات ، معقبة : " والدتي كانت بتشوفني بغني علطول ،وكان وقتها في إعلان من المايسترو سليم سحاب أنهم هيعملوا كورال وبالتالي كانوا محتاجين أطفال يغنوا " .





وتابعت " ريهام عبد الحكيم " خلال لقائها مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه كان من حسن الحظ أن المايسترو كان يسكن في نفس العقار التي كانت تسكن فيه ، وقالت : " ذهبنا له في البيت، أنا وماما عشان يسمع صوتي ويحكم أنفع ولا لاء ، قبل ما أروح الكورال " .





وتابعت: " غنيت أغنية لأنغام ، وطلب مني أغني لأم كلثوم وعبد الحليم ، وغنيت ، وراح قالي تمام ، ابقي تعالي الكورال " ، لافتة أن سر النجاح ابتدى من سلم العمارة " .









ونوهت " عبد الحكيم " ، أن المخرجة " إنعام محمد علي " ، كانت في هذا الوقت أيضًا تحتاج إلى شخص يقوم بغناء أغاني أم كلثوم في مسلسل " أم كلثوم " ، وأضافت: بالفعل ذهبت إلى المكان المذكور في الإعلان ، وعندما قابلت المخرجة إنعام قالت لي : انتي شبه ام كلثوم ، فعيزاكي تمثلي دورها ، وانا هخليكي تعرفي تمثلي بأي طريقة " .



